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Bahçeli'nin "Askıda Gülek Projesi": Gülek ne demek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Askıda 9 Gülek Buğday Kampanyası" başlattı. MHP'nin projesinde yer alan "gülek" eski bir ölçü birimi ve bir gülek 32 kilo buğdaya denk geliyor. Bu durumda dokuz gülek 288 kilo buğdaya tekabül ediyor.

Haber Merkezi
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Bahçeli'nin "Askıda Gülek Projesi": Gülek ne demek?
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İstanbul'da 4 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı geçiren ve o gündem beri kamuoyu karşısına çıkmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "çiftçilere, dar ve sabit gelirli vatandaşlara katkı vermek amacıyla" bin yardım kampanyası başlattı.

Bahçeli “Askıda 9 Gülek Buğday” ismini verdiği projeye ilk bağışı da kendi yaptı. 

MHP'nin açıklamasında "Sayın Genel Başkanımız, projeye ilk katkıyı kendisi sağlayarak öncülük etmiş ve projeyi başlatmıştır" denilirken, tüm çiftçiler, dar ve sabit gelirli vatandaşlara katkı vermek amacıyla  projeye katılmaya davet edildi.

Gülek ne demek?

Peki MHP'nin projesinde yer alan "gülek" ne demek?

Gülek, eski bir ölçü birimi ve bir gülek 32 kilo buğdaya denk geliyor. Geçmişte bu ölçü, köylülerin tartı yerine teneke veya ahşap kovaları kullanması nedeniyle yaygındı. 32 kilograma karşılık gelen ve genellikle arpa buğday gibi ürünlerde kullanılan ağırlık birimi olarak biliniyor.

Bu durumda dokuz gülek 288 kilo buğdaya tekabül ediyor.

Bahçeli'den askıda 9 Gülek buğday projesiBahçeli'den askıda 9 Gülek buğday projesiGündem
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