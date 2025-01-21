Bakan Ersoy: Otel yeterlilik belgeleri var, 2 adet yangın merdiveni bulunuyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlilaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya: 66 ölü 51 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının meydana geldiği otelin 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin olduğunu açıkladı.

"İlk ihbar 03.27'de alındı. Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulunan Yerlikaya, "Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Yangınla ilgili iki mülkiyebaş müfettişi görevlendirildi." dedi.

Bakan Memişoğlu: Bir kişi ağır, 51 yaralı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Acımız büyük. 51 yaralımız var. Bunlardan bir tanesi ağır yoğun bakımda yatmakta. 17'sini taburcu ettik. Durumları iyi." dedi.

Bakan Ersoy: Yangın yeterlilik ruhsatı mevcut

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin yangın yeterlilik belgelerine sahip olduğunu ve otelde 2 adet yangın merdiveni bulunduğunu açıkladı:

"Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş, otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterliliği ile ilgili yapılmamış. Soruşturma süreci devam ediyor. 2 tane yangın merdiveni var"

"Soruşturmayla yangının sebebi belirlenecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise şunları söyledi:

"Herkese başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Derhal teftişe başlayacağız.

Pek çok sorunuz olduğunu biliyoruz. Yüreğimiz dağlı. Burada Bolu Cumhuriyet Başsavcımız. Görevlendirdikleri bilirkişi burada. Bu adli soruşturmayla yangının sebebi belirlenecek. Henüz belli değil. İdari soruştumayı İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Buna vesile olanlar kimlerse ne ihmal varsa hem adli hem idari mutlaka bunların gereği yapılacak.