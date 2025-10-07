  1. Ekonomim
Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Gebele'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel barış ve güvenliğin ortak coğrafyanın geleceği açısından en temel öncelik olduğunu bildirdi.

Bakan Fidan: Suriye halkının ekonomik kalkınma yönünden desteklenmesi zorunlu
Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin desteklenmesine büyük önem atfettiklerinin altını çizen Fidan,  “Bu doğrultuda yakalanan tarihi fırsattan istifade edilerek, Suriye halkının ekonomik kalkınma yolunda desteklenmesi elzemdir. Bu yolda, ülkenin bölünmesine dönük girişimlerin önünün alınması ve kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesi için çabalarımızı da sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kalıcı barış ve uzun vadeli istikrar mümkün olacak

Türk Dünyasının bölgesel dengeleri şekillendiren asli bir aktör olması gerektiğini kaydeden Bakan Fidan kalıcı barış ve uzun vadeli istikrarın sürekli eşgüdüm ve ortaklığın güçlendirilmesiyle mümkün olacağına değindi.

Teşkilata 2022’de katılan KKTC’ye uygulanan izolasyonun kaldırılmasının Acile Meclisinin sorumluluğu olduğunu dile getiren Hakan Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak bildirinin memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Bakan Fidan bu ivmenin yeni ulaştırma ve haberleşme hatlarının açılması ile tarihi İpek Yolu güzergahının canlandırılması çabalarına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Fidan Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların engelsiz erişimi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

