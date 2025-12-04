Bakan Fidan, Gürcü mevkidaşı Botchorishvili ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Viyana'da Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Avusturya'nın başkenti Viyana’da ikili temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler değerlendirildi ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel iş birliği çalışmaları ele alındı.