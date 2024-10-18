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Bakan Fidan, Hamas heyeti ile İstanbul'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar'ın ölümüyle ilgili taziye dileklerini Hamas yetkililerine iletti.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Fidan, Hamas heyeti ile İstanbul'da görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alındı.

Bakan Fidan, Gazze'deki insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacaklarını ifade etti.

Görüşmede, rehinelerin değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum masaya yatırıldı.

Ayrıca, Filistinlilerarası uzlaşı süreci de değerlendirildi. Bakan Fidan, bu kapsamda Mısır'ın evsahipliğinde Kahire'de gerçekleştirilecek toplantıyı taktirle karşıladığını ifade etti.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar'ın şehadeti nedeniyle de Hamas yetkililerine taziye dileklerini de iletti.

 

Yahya Sinvar, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail ordusu, 17 Ekim'de Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de Sinvar'ın öldüğünü doğruladı.

Yahya Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine 6 Ağustos'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.

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