Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dişişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ve Suriye konularının ele alınığı belirtildi.