Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması 10. gününde de devam ediyor. Saldırılarda can kayıpları ve yıkım artarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.