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Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü

İsrail ile Filistin çatışması 10. gününde devam ederken Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov'la bölgedeki son durumu görüştü.

Haber Merkezi
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7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması 10. gününde de devam ediyor. Saldırılarda can kayıpları ve yıkım artarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.

 

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