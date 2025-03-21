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Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’yu ağırladı. Bakan Fidan mevkidaşı Peter Szijjarto’yu kapıda karşıladı. İkili, iki ülke çıkarlarının konuşulduğu bir görüşme gerçekleştirdi.

Masaya yatırılan konular

Görüşmede başta, Türkiye ile Macaristan arasında ekonomi, ticaret, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ilişkilerin her alanda derinleştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Öte yandan görüşmede, Türkiye- AB ilişkileri, Mayıs ayında Budapeşte'de gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nin hazırlıkları ile bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

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