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Bakan Fidan: PKK, ya kendi isteğiyle ya da başka türlü sistemden çıkacak

Bakan Fidan Katar'da yaptığı açıklamada, "Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan: PKK, ya kendi isteğiyle ya da başka türlü sistemden çıkacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Bakan Fidan ve Katar Emiri Al Sani görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan açıklamasında, "Gelinen aşamada İsrail'in barışa zorlanması şarttır" ifadelerini kullandı.

Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için uluslararası ve bölgesel platformlarda çaba gösterdiklerini dile getiren Bakan Fidan, "Suriye'de iş birliğimizi yeniden imar sürecinde devam ettiriyoruz. Bizim için aslolan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak bölgede ve uluslararası camiada yerini almasıdır." dedi.

Bakan Fidan, "Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak" ifadelerini kullandı.

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