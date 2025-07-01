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Bakan Fidan'dan Leman Dergisi'ne tepki: En ağır şekilde kınıyorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Leman Dergisi'nde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin, "Mizah maskesi ardına saklanarak Peygamber Efendimize (S.A.S.) yönelik gerçekleştirilen ahlaksız ve provokatif saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan'dan Leman Dergisi'ne tepki: En ağır şekilde kınıyorum
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Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Mizah maskesi ardına saklanarak Peygamber Efendimize (S.A.S.) yönelik gerçekleştirilen ahlaksız ve provokatif saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. İnançlarımıza, kutsallarımıza ve asırlardır yaşattığımız temel değerlerimize yönelik bu nefret suçunu işleyen ve toplumsal huzurumuzu hedef alanlar, adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. İslam’a ve Müslümanlara yönelik kin ve düşmanlığı körüklemeye çalışan her türlü zihniyete karşı yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla, tavizsiz şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

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