Bakan Fidan’dan Türk devletlerine çağrı: Alfabe birliğimizi bir an önce tesis etmeliyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan’ın Şuşa kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı.

Toplantı kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Bakan Fidan, Türk devletleri arasında alfabe birliğinin bir an önce sağlanması çağrısında bulundu.

Bakan Fidan konuşmasında önce çıkanlar şöyle:

*Küresel güç rekabetinin coğrafyamıza sirayet etmesini önlemek için saflarımızı sıklaştırmalı; imkanlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız. Bu bilinçle, bölgesel sahiplenme ve bölgesel işbirliği, müşterek çalışmalarımızın iki temel ilkesini teşkil etmelidir.

*Alfabe birliğimizi bir an önce tesis etmeliyiz.

*Balkanlarda, Doğu Avrupa’da, Orta Doğu’da, Afganistan’dave dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan soydaşlarımızın kimliklerini korumalarına yardımcı olmak, tarihimize karşı sorumluluğumuzdur.

*Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut müzakere sürecinin en kısa zamanda barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanmasını içtenlikle temenni ediyoruz. Bazı Batılı ülkelerin Ermenistan'ı açıkça kayıran ve Azerbaycan'ın kaygılarını göz ardı eden dengesiz tutumundan memnun değiliz. Türk Dünyası olarak bu sürecin başarıyla tamamlanması için kardeş Azerbaycan'a tam destek vermeye devam etmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim.

*Tüm kardeşlerimizi, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını yeniden elde etmesi için destek vermeye çağırıyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin on yıllardır maruz kaldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlara son vermek üzere KKTC’yle ticari ilişkilerinizi artırmaya davet ediyorum. Desteğiniz, Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması hedefine katkıda bulunacaktır.

*Türk Dünyası, Gazze’de yaşanan insanlık dramına sırtını dönemez. İsrail’in, 7 Ekim’den beri Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları, uluslararası hukuku her yönüyle ihlal etmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı’nın tüm üyelerinin, Uluslararası Adalet Divanı nezdindeki Soykırım Davasına destek verdiğini görmek isteriz.

*Ukrayna’daki savaşın sonlandırılması için kalıcı barışa dönük çabaların daha geniş bir zemine yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Kutuplaşmanın derinleşmesini önleyecek, katılım ve temsil niteliği yüksek, diplomasiyi önceleyen bir barış platformu tesis edilmesi gerekiyor.

*Bu yıl, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Ahıskalı kardeşlerimizin yaşadıkları acı dolu sürgünün 80. yıldönümünü idrak edeceğiz (14 Kasım). Ahıskalı kardeşlerimizin Gürcistan’daki anavatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almalarına ilişkin süreçlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takipçisi olacağız.