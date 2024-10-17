Bakan Göktaş: Kadına şiddetle mücadelede kanunu sonuna kadar uygulayacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin, “Biz 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u uygulamakta sonuna kadar kararlıyız. Bu kanun bizim için çok kıymetli. Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük ve biz sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

“İnsanlık onuruna yapılan en ağır saldırı”

Göktaş, Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi İstanbul Yerel Paydaş Toplantısı’nın çıkışında gazetecilerin, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin sorusu üzerine, kadına yönelik şiddeti insanlık onuruna yapılan en ağır saldırılardan biri olarak nitelendirdi.

‘Sıfır toleras ilkesi’ sürdürüyoruz

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmaları “sıfır tolerans ilkesi” çerçevesinde sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, “Küresel bir mesele olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik cinayetlerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yurt genelindeki ŞÖNİM’ler devreye giriyor

Bu konudaki mücadeleyi tüm paydaşlarla birlikte yaptıklarını, görüşmelerini titizlikle sürdürdüklerini aktaran Göktaş, dün kadın odaklı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda istişarelerde bulunduklarını, yurt genelindeki ŞÖNİM müdürleri ile de video konferans toplantısı yaptıklarını belirtti. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Biz 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u uygulamakta sonuna kadar kararlıyız. Bu kanun bizim için çok kıymetli. Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük ve biz sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konudaki mücadelemizi kararlı bir şekilde yürüteceğiz."

"Rojin Kabaiş olayının takipçisi olacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü.

Bakan Göktaş, kızlarını kaybeden acılı aileye taziye telefonu açarak baba Nizamettin Kabaiş ile görüşerek üzüntüsünü ifade etti ve başsağlığı dileklerini iletti.

Ailenin yanında olduğunu belirten Göktaş, konunun takipçisi olacağını vurguladı.

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verilmişti.