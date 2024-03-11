Bakan Güler, Fidan ve MİT Başkanı Kalın ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının paylaşımına göre, Bakan Güler, Fidan ve Kalın'ı bakanlığın girişinde ayrı ayrı karşıladı.
Karşılamanın ardından Güler, Fidan ve Kalın basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.