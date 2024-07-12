Bakan Kacır duyurdu: Bir Çin otomotiv deviyle daha yatırım imzası yakın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNBC-e'de katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, otomotivde yeni bir yatırım haberi daha verdi.

Bakan Kacır, geçen günlerde imzalanan 27 yılın ardından ilk olan Çinli otomotiv devi BYD'nin ardından bir yatırım daha geleceğini belirtirken, şu açıklamaları yaptı:

"Hafta başında imzaladığımız anlaşma hepimiz için yeni bir umut kaynağı oldu. Türkiye olarak çok güçlü bir oyuncuyuz. Avrupa'nın üçüncü büyük üreticisiyiz. Türkiye'de toplam 13 marka üretim faaliyetini sürdürüyor. Son dönemde Çin küresel düzeyde yadsınamaz bir yükseliş içinde. Elektrikli araçlar önemli bir pay tuttu. Batarya teknolojilerine yapılan yatırımlarda Çin dünya lideri oldu. 40 milyon elektrikli otomobilin 25 milyonu Çin'de. Çinli üreticilere Türkiye'de geçmişte yatırım yapmış markaların adım adım nasıl kapasite artırdıklarını paylaştık. Birkaç markayla sıkı bir iletişim içinde olduk. Biri de BYD idi. BYD bu alanda dünya lideri. Her gün 32 patent geliştiren bir marka. BYD'nin Türkiye'de olmasını çok arzu ettik. Hangi bölgelerde üretim yapılabileceğine ilişkin yoğun çalışma gerçekleştirdik. Pazartesi nihayetinde anlaşmayı imzalamış olduk."

Çinli üreticilere vergi muafiyeti

"İstisnaların getirilmesi yeni bir uygulama değil. Geçmişten bu yana yürütülmüş bir uygulama. Aslolan Türkiye'nin rekabet gücünü yükseltmektir. Türkiye açık bir ekonomidir. Biz sadece Türkiye pazarını hedefleyerek yatırımcıların geldiğine şahit olmuyoruz. İhracat hedefiyle geliyor. BYD sadece bir üretim yatırımı değil, Ar-Ge merkezi yatırımı da ilan etti."

Renault'nun yeni nesil planları

Renault CEO'su ile görüşmesine yönelik Kacır, "Şirketin 360 bin kapasiteli bir üretim tesisi var Bursa'da. Hibrit otomobil üzerine yatırımları hızlandırdılar. Planlarının tümünü bakanlık olarak destekliyoruz. Kendileriyle daha öte planlar yapmaya hazırlanıyoruz. Renault'nun yeni nesile yönelik önemli planları var. Teknolojinin tüm alanlarında muazzam bir dönüşüm var. 10 yıllık planlar hazırlıyoruz, bunlar kalkınma planlarıyla uyumlu. Türkiye yatırımcılar için öngörülebilir olsun istiyoruz" dedi.

"BYD yatırımının teşvikine ilişkin haftaya kapsamlı açıklama yapılacak"

Yatırımcıların Türkiye'nin adım atması için önemli bir enstrüman. BYD doğrudan 5 bine dolaylı 25 bin istihdamdan bahsediyoruz. Böyle yatırımları teşvik edeceğiz. Her bir proje için terzi usulü destek veriyoruz. Önümüzdeki haftalarda BYD'nin yatırım teşvikine ilişkin haftaya daha kapsamlı paylaşımlar yapacağız. Teşviklerde yatırım yeri temini için kolaylıklar sunuyoruz. İstihdama yönelik vergi uygulamalarına yönelik desteklerimiz de var. Renault'nun mevcut fabrikada üretim düzeyini artırma planı var. Yeni nesil araç modellerini Türkiye'de üretme planları var.

"Hibrit ve elektrikli üretimde Türkiye'nin payını artırmak istiyoruz"

Önümüzdeki dönemde hibrit ve elektriklide Türkiye'de üretimin payını artırmak istiyoruz. İçten yanmalı üretiminin payını adım adım azaltmak istiyoruz. Bu yolda daha hızlı koşmak istiyoruz. Şarj istasyonlarının yayılması konusunda çok ciddi atak yaptık. Elektrikli araç kullanım alışkanlıkları artıyor. Bütün bunlar Türkiye'nin yeşil dönüşümde planlı hareket ettiğini gösteriyor. BYD gibi başka markaların da yeni teknoloji yatırımlarını hızlandırması için gayret göstereceğiz.

Yeni yatırım yolda

Son bir ayda iki markayla artık son noktaya geldik demiştim. Biriyle imzayı attık. Bir diğeriyle de imza atma ihtimali yakın zamanda olabilir. Sürpriz olmaz. Doğrudan yabancı sermaye adımlarını hızlandıracak adımlar atacağız. Biz başka ülkelerin ardından gitmeye razı olacak ülke değiliz.

"Elektrikli üretimin artması Togg'un lehine"

Togg'u milli şampiyonumuz olarak ifade ediyorum. Doğuştan elektrikli olarak yola çıkması elimizdeki en güçlü argüman. Türkiye'nin yeşil dönüşüme ne kadar güçlü şekilde inandığını ispat eden bir iş. Birileri bu araçlar tanıtılıyor ama fabrikası yok dediler. Fabrika inşaatı bitmek dediler. Şimdi 33 binden fazla araç yollarda. Togg rekabetçi şekilde yola devam edecek. Togg'un yurt dışına satabiliyorsak sürdürülebilir başarıdan bahsedebiliriz. Togg rekabetten kaçma niyetinde değil. Türkiye'ye yeni şirketin gelmesi Togg için endişe kaynağı olmaz.