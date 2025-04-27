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Bakan Kurum, 6.2'lik İstanbul depreminde hasar gören bina sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
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Bakan Kurum, 6.2'lik İstanbul depreminde hasar gören bina sayısını açıkladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bakan Kurum, son duruma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

12 bin 398 binanın hasarsız, bin 25 binanın az hasarlı

"İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar; 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, bin 25 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik."

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