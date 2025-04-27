Bakan Kurum, 6.2'lik İstanbul depreminde hasar gören bina sayısını açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bakan Kurum, son duruma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
12 bin 398 binanın hasarsız, bin 25 binanın az hasarlı
"İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar; 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, bin 25 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik."
İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) April 27, 2025
Şu ana kadar;
📌 15.013 binayı inceledik.
📌 12.398 binanın hasarsız,
📌 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. pic.twitter.com/DvdGJMHf1D