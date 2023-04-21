Bakan Kurum: Dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesi

İstanbul'da "Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sözlerine, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan tam 10 yıl önce, Türkiye'deki büyük dönüşümü, yüz binlerce insanın katılımıyla İstanbul Gaziosmanpaşa'dan başlattığını anımsatan Kurum, o büyük hedefin Türkiye'de tam 3,3 milyon, İstanbul'da da 700 bin konutun dönüşümüyle neticelendiğini, 13 milyon kişinin güvenli yuvalarına kavuştuğunu dile getirdi.

Bakan Murat Kurum, "Yerinde, hızlı, gönüllü dönüşüm." dediklerine işaret ederek yeni bir ideali daha ortaya koyduklarını, "İstanbul'da yüzyılın dönüşümü", "Devlet-millet el ele birlikte dönüşüm" ve ''İstanbul'umuza 1,5 milyon yeni yuva" dediklerini kaydetti.

Kurum, "Emin olun bu dönüşüm, dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesidir. Bu cesur adım, bu büyük vizyon Cumhurbaşkanımızın vizyonudur. Bu gurur İstanbul'a aittir, Gaziosmanpaşa'ya aittir, Türkiye'ye aittir, milletimize aittir. İnşallah İstanbul dönüşecek, ülkemiz güçlenecek." diye konuştu.

İstanbul'un binlerce yıldır nice depremler, yangınlar yaşadığını hatırlatan Kurum, ''Kaç kez yıkılmış, tekrar kurulmuş, nice acılar görmüştür. İşte en son Kahramanmaraş depremleriyle beraber son 100 yılda 130 bin canımızı kaybettik.'' dedi.

Kurum, artık aynı acıları yaşamak istemediklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Bunun için 'Depreme hazır bir Türkiye.' diyoruz. 'Dirençli şehirler.' diyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizde, depremin üzerinden 78 gün geçtikten sonra 106 bin yuvanın temellerini atan bir Türkiye var. İlk etapta 319 bin, toplamda 650 bin yuvamızı yapmak için çalışan bir Türkiye var. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 700 bin dönüşümü bitiren, sahada, Gaziosmanpaşa'da, Üsküdar'da, Ümraniye'de, Tuzla'da, Pendik'te, Başakşehir'de, Çatalca'da, Silivri'de, 39 ilçede, 93 bin yeni yuva yapan ve İstanbul'umuzda ilk 100 bin rezervlerinin, konutlarının temellerini atan bir Türkiye var. Biz kararlıyız. Ülkemizde, İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız, üreteceğiz, milletimizle gönül gönüle bu dönüşüm işini inşallah başaracağız."

Soylu: Bu seçimi tarih farklı yazacaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu meydanda çok buluşmalar yaptıklarını, çok hasbihal ettiklerini ve seçimlerde destek istediklerini, hiçbir zaman bu ülkede, bu bölgede boyunları eğik ayrılmadıklarını belirtti.

Kendilerinden sonra bu meydanlarda elbette birilerinin olacağını kaydeden Soylu, "Ama şunu bilmenizi istiyorum. Bu seçimi tarih farklı yazacaktır. Çünkü tarihte ilk kez bu ülkede PKK terör örgütünün liderleri muhalefet için oy istemektedir. İş artık buna dönmüştür. Duran Kalkan, maalesef Meral Akşener'den daha çok seçim çalışması yapmaktadır. Kıymetli Gaziosmanpaşalı hemşehrilerim, 14 Mayıs'a hazır mısınız? Türkiye Yüzyılı'na bu milletin imzasını atmaya hazır mısınız?" diye konuştu.

Soylu, tam 12 yıldır büyük sınamalardan, imtihanlardan geçtiklerini ancak gemisini denizdeki bu büyük dalgalara karşı teslim etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin selametle yoluna devam ettiğini vurguladı.

DSP Genel Başkanı Aksakal: Bu seçimler vatan seçimi, toprak seçimi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise tüm katılımcıların bayramını kutlayarak bugün ulvi bir tören için birlikte olunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün Zonguldak'ta Karadeniz gazının devreye alınması törenine katıldıklarını anımsatan Aksakal, "Muhteşem bir tesis, muhteşem bir yatırım. Bu yatırımlar zaten bizim dışımızdaki o emperyal güçlerin uykularını kaçırıyor, dudaklarını uçuklatıyor." ifadelerini kullandı.

Aksakal, bu seçimlerin artık soğan, sarımsak seçimi olmadığını belirterek "Bu seçimler vatan seçimi, toprak seçimi. Eğer toprak yoksa soğan ekeceğiniz, sarımsak ekeceğiniz bir karış meydan, bir karış tarla bulamayacaksınız. 14 Mayıs bunun için önemli. Demokratik Sol Parti de bunun için Cumhur İttifakı'nın yanında ve devletinin yanında yer aldı." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Alevi'yim" dediğine dikkati çeken Aksakal, şöyle devam etti:

"Sizin Aleviliğinizi, Sünniliğinizi, Kürtlüğünüzü, Türklüğünüzü, Çerkezliğinizi soran var mı? Burada her milletten, her inançtan insan var. Türkiye tek, vatan tek, bayrak tek. Bunun için çalışacağız. Bakın bu çok tehlikeli. Gençlere sesleniyor Kılıçdaroğlu. 'Ben Alevi'yim' diyor. Eğer siz gençlerin aklına, yüreğine inanç ve mezhep konusunda kötü tohumlar ekerseniz, yarın bu ülkeyi Lübnan'a çevirirsiniz, Irak'a, Suriye'ye çevirirsiniz. Buna biz demokratik solcular olarak asla izin vermeyeceğiz."