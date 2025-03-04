Bakan Kurum: İstanbul'da 600 bina çökme riski taşıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, deprem riskine karşı alınacak tedbirlerin milli güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin daha güvenli ve dirençli şehirler inşa etmesi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

“Tek çare kentsel dönüşüm”

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hep söylüyoruz. Depremle mücadele milli güvenlik meselesidir ve biliyoruz ki bu mücadelede tek çare kentsel dönüşüm. Vatandaşlarımızla el ele vererek bugüne kadar yaptığımız sosyal konutlarla yaklaşık 15 milyon insanımızı güvenli yuvalara yerleştirdik. Ama yetmez! Tüm şehirlerimizi, tüm afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız."

İstanbul’da 600 bina çökme riski taşıyor

Bakan Kurum, paylaştığı istatistiklerle İstanbul’daki riskli yapı stoğuna da dikkat çekti. Kent genelinde 7,5 milyon yapının 1,5 milyonu riskli kategoride yer alıyor. Bunlardan 600 binanın ise ciddi çökme riski taşıdığı belirtiliyor.

Bakan Kurum, ülke genelinde 7,5 milyon bağımsız birimin de risk altında olduğunu belirterek, kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini ve tüm şehirlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.