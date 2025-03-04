Demir cevheri, yaklaşan Trump tarifeleri öncesinde düştü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.07'de yüzde 1,39 düşüşle 779 yuan/tondan (106,93 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Nisan ayı demir cevheri, yüzde 0,18 düşüşle 99,7 dolar/tona geriledi.

Seansın başlarında fiyatlar 15 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 99,35 dolar/tonu gördü.

Analistler, demir cevherinin dün Ocak ortasından bu yana ilk kez 100 dolar/tonun'un altına indiğini belirterek, bu hareketin, Çinli çelik üreticilerinin yıllık Ulusal Halk Kongresi (NPC) toplantısı öncesinde kirlilik seviyelerini azaltmak için üretimi azalttığı haberlerini takip ettiğine işaret etti.

Çin hisse senetleri, piyasa odağının son teknoloji ve yapay zekâ temalarından çarşamba günü yapılacak NPC toplantısına kaymasıyla günü düşüşle açtı.

Analistler, ABD ile ticaret gerilimlerinin de ihracat görünümünü etkilediğini kaydetti.

Pekin, ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşı misilleme yapma sözü verdi ve Amerikan tarım ve gıda ürünleri muhtemel hedefinde bulunuyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,26 ve yüzde 1,42 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 1,3, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1, filmaşin yüzde 0,62 ve paslanmaz çelik yüzde 0,11 düştü.