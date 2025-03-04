Otomotiv satışları şubatta yüzde 14,4 azaldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan rapora göre, şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76.021 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 38,0 azalarak 14.709 adet oldu.

Toplamda pazarda satışlar yüzde 14,4 oranında azalarak 90.730 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 59,3 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 75,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 yukarı geldi.

Yılın iki ayında toplamda satışlar azaldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında azalarak 159.384 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 9,8 oranında azalarak 131.965 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 30,4 azalarak 27.419 adet oldu.

Pazarın yüzde 82,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 74.343 adetle yüzde 56,3 pay, B segmenti otomobiller 34.175 adetle yüzde 25,9 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 58,6 pay, 77.344 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 24,6 pay ve 32.481 adet satış ile Sedan, yüzde 16,1 pay ve 21.238 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 65.517 adetle yüzde 49,6 pay, Hibrit otomobil satışları 37.864 adetle yüzde 28,7 pay, Elektrikli otomobil satışları 16.698 adetle yüzde 12,7 pay ve Dizel otomobil satışları 11.430 adetle yüzde 8,7 pay, Otogazlı otomobil satışları 456 adetle yüzde 0,3 pay aldı.