Bakan Şimşek ayrıntıları açıkladı: Kripto varlıklara ilişkin yasa çalışması son aşamada

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara ilişkin yasa çalışmasının son aşamaya geldiğini, yeniden değerleme oranında bazı alanlarda yüzde 58 civarı yerine hedef enflasyon uygulanmasına ilişkin çalışma yürüttüklerini de söyledi.

Şimşek Hürriyet'te yer alan açıklamasında, kripto varlıklara ilişkin yasada öncelikle tanım yapılacağını, SPK yasasında da değişikliğe gidileceğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Kripto varlıklar değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar şeklinde tanımlanıyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı, kripto varlık saklama hizmeti tanımları yapılıyor. Platformların işleyişine yönelik düzenlemeler öngörülüyor."

Vergide indirimler gözden geçirilecek

Temel vergi yasalarını gözden geçirdiklerini ve gerekli reformları yapacaklarını dile getiren Şimşek, "Çalışmalarımızı vergi tabanının genişletilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılması, vergilendirmede basitlik sağlanması, etkin olmayan istisnaların kaldırılması, kayıtdışılıkla mücadele ve vergi uyumunun artırılması, vergi güvenliğinin artırılması, döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşviki başlıklarında yürütüyoruz" dedi.

Vergi mevzuatımızda yer alan tüm istisna ve indirimlerin gözden geçirildiğini belirten Şimşek, kayıtdışılıkla mücadelede somut adımlar attıklarını söyledi.

"Vergilerde artışa gittik, seneye olmayacak"

Gelecek yılın ikinci yarısından itibaren güçlü bir dezenflasyon olacağını vurgulayan Şimşek, "Çünkü, bu sene Temmuz'da depremin yaralarını sarmak için bazı vergilerde artışa gittik. Bu artışlar seneye olmayacak. Depreme ilişkin çabalar konut yapımında kullanılan ürünlerin fiyatlarını artırdı, seneye bu etkinin olmamasını bekliyoruz" dedi. Şimşek para politikasının gecikmeli etkisine de dikkat çekti.

Yeniden değerleme oranı çalışması

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hakkında da bir çalışma yaptıklarını belirten Şimşek yeniden değerleme oranının yüzde 58 civarında olduğunu hatırlatarak, bazı hususlarda hedef enflasyonun alınıp alınmayacağına yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Şimşek, enflasyon etkisi düşük kalemlerde yeniden değerlemenin esas alınması, yüksek kalemlerde ise TCMB'nin hedef enflasyonunun dikkate alınmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Şimşek son dönemde ekonomide atılan adımların sonuç vermeye başladığına da dikkat çekerek, "Sabır ve kararlılıkla programı uygulayacağız, zamana ihtiyacımız var. Kestirme, kolaycı bir çözüm yok ama son birkaç ayda birçok alandaki gelişmeye baktığımızda programın çalıştığını, doğru yolda olduğumuzu göreceksiniz" diye konuştu.