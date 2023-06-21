Bakan Şimşek'ten HDP sorusuna yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Yargıtay'ın HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması talebini reddetmesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Şimşek, bir gazetecinin, "Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hesaplarına bloke kararını reddederek topu aslında size attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri isteyebilirdi. Bir girişiminiz olacak mı?" sorusuna, "İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar." yanıtını verdi.