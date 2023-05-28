Bakan Soylu: Nüfus müdürlükleri açık olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu saate kadar da bütün sandıklar oy kullanılacak alanlara nakledilmiş, herhangi bir güvenlik problemi olmamıştır. 601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir." dedi.

Eşi Hamdiye Soylu ile Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy kullanacağı Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'na gelen Soylu, vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaştı.

1003 numaralı sandıkta ilk önce eşi Hamdiye Soylu oyunu kullanırken Bakan Soylu eşinden sonra sandığa gelerek oyunu attı.

Soylu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 güne yakın bir zamanda demokratik bir olgunlukla, demokrasinin bütün koşul ve kurallarıyla birlikte Türkiye'nin seçimin nasıl yapılabileceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

Seçimlerin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Soylu, "Yarından itibaren inşallah milletimiz, ülkemizin geleceği, huzuru için güzel bir başlangıcı tercih edecektir. Tercihi başımızın üzerinedir." diye konuştu.

Toplam 191 bin 885 sandıkta oy kullanma işlemi devam edecek

Bakan Soylu, tüm Türkiye'de sabah 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemlerine başlandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu saate kadar da bütün sandıklar oy kullanılacak alanlara nakledilmiş, herhangi bir güvenlik problemi olmamıştır. 601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir. Seçimin ve sandık alanlarının güvenliğinin sağlanabilmesi için de gerekli bütün koordinasyon, organizasyon Yüksek Seçim Kurulu ile beraber üzerimize düşen görev ve vazifeler çerçevesinde de yapılmaya devam etmektedir. Şu anda Türkiye'de toplam 60 milyon 721 bin 745 yurt içi seçmen oy kullanacak. Yine toplam 191 bin 885 sandıkta da oy kullanma işlemi devam edecektir. Türkiye'nin diğer bölgelerinde başladığı gibi afet bölgesinde de sandıklar kurulmuş ve oy kullanma işlemleri toplam 1158 alanda başlamıştır. Orada da daha önce de belirttiğimiz gibi her bir sandık alanı için ilgili olan yerlerde, ihtiyaç duyulan yerlerde konteyner alanları oluşturulmuş, milletimizin huzur ve güven içerisinde afet bölgesinde de aynı şekilde oy kullanmasına, buralarda olduğu gibi devam etmektedir."

Oy kullanma işleminin sabah saatlerinde hızlı bir şekilde başladığını vurgulayan Soylu, bir önceki seçimin milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için biraz uzun sürdüğünü dile getirdi.

Soylu, vatandaşların seri bir şekilde oylarını kullandığına dikkati çekerek, herhangi bir sorun yaşanmadığını aktardı.

Seçim olaylarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanması halinde vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabileceğini belirtti.

Bugün kolluk güçleri hariç silah taşımanın yasak olduğunu anlatan Soylu, eğer bir kimlik kartı ihtiyacı söz konusuysa dün ve bugün nüfus idarelerinin açık olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, seçim olaylarının geçen seçimlere göre daha az olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçen seçimlerde 351'di, son seçimde (14 Mayıs) 321 oldu. Bu zaman dilimi içerisinde şu son 15 gün, 14 gün içerisinde toplam 50 seçim olayı oldu. Bu vesileyle milletimize hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bugün de demokratik bir olgunlukla, bütün demokrasinin kurallarıyla ve şartlarıyla beraber bu seçimi tamamlayacak ve Türkiye yepyeni bir sürece, iyi bir başlangıca, güzel bir başlangıca adım atacaktır. Ülkemiz için, milletimiz için, gelecek nesiller için hayırlı ve uğurlu olur inşallah."