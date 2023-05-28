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İstanbul'da oy kullanma yoğunluğu

İstanbul'da erken saatlerde okullara gelen seçmenler yoğunluk oluşturdu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için erken saatlerden itibaren okullara gelen seçmenler yoğunluk oluşturdu.

Erken saatlerde okullara gelen birçok seçmen oy kullanma saatini bahçede bekledi.

Türkiye'de en fazla seçmen sayısına sahip okullardan biri olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'na gelen seçmenler saat 08.00'de görevliler tarafından içeri alındı.

Toplam 19 bin 351 seçmeninin kayıtlı olduğu okulda, sınıflara kurulan 51 sandıkta seçmenlerin oy kullanma işlemi sürüyor.

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