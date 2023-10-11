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Bakan Tekin'den 'Ara tatiller kaldırılacak mı?' sorusuna yanıt

"Ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Tekin, "Bu yılki durumu gördükten sonra bir değerlendirme yaparız." dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"‘Ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Tekin, gündemlerinde böyle bir şey olmadığını kaydederek, "Velilerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse eğer bakarız. Öğretmenlerden şikayet gelirse değerlendiririz. Bu yılki durumu gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım ve eğer öyle bir olumsuzluk varsa gereğini yaparız. Uygulama ile ilgili İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığımız bir rapor hazırlıyor. Bu noktadan sonra bir rapor oluşturulur. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler mutlu ise biz devam ederiz." açıklaması yaptı.

 

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