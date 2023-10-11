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İsrail ve Filistin'deki Türklerin tahliyesiyle ilgili açıklama

İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var." dedi.

Haber Merkezi
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İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar 5. gününde de devam ederken bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'dan açıklama geldi.

Uraloğlu, "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var." dedi.

 

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