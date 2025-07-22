  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara yangın faciasında kritik gelişme: Yapı denetim şirketi sahibi tutuklandı
Takip Et

Ankara yangın faciasında kritik gelişme: Yapı denetim şirketi sahibi tutuklandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 12 Temmuz’da 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K. tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara yangın faciasında kritik gelişme: Yapı denetim şirketi sahibi tutuklandı
Takip Et

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 12 Temmuz’da meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında, yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K. tutuklandı.

Ne olmuştu?

Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada 12 Temmuz'da çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlenmişti. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olmasının, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden olduğu anlaşılmıştı.

Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etmişti. Başsavcılığın soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmişti.

İzmir'deki ihale soruşturması: 30 kişi hakkında tahliye kararıİzmir'deki ihale soruşturması: 30 kişi hakkında tahliye kararıGündem

 

RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmezRTÜK Başkanı Şahin: RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmezGündem

 

Gündem
Memleket Partisi resmen kapandı
Memleket Partisi resmen kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
İzmir'deki ihale soruşturması: 30 kişi hakkında tahliye kararı
İzmir'deki ihale soruşturması: 30 kişi hakkında tahliye kararı
AK Partili vekilin pazar fiyatları tepkisi: Biz de "ya bu ne?" diyoruz
AK Partili vekilin pazar fiyatları tepkisi: Biz de "ya bu ne?" diyoruz
MİT Başkanı ile görüşen Müsavat Dervişoğlu: PKK'nın ideallerinin anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü
RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez
RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez