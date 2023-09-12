Bakan Tekin'e mülakat tepkisi: Bu yanlış karardan dönün

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öğretmen atamalarında uygulanacak yeni mülakat sistemiyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi yaptığı, “Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım.” açıklamasını anımsatarak Bakan Tekin’i eleştirdi.

Bakan Tekin, katıldığı televizyon programında, “Mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik. Şöyle bir kurgumuz var: İstihdam etmek isteyeceğimiz sayının üç katı kadar öğretmen adayını davet edeceğiz. Her bir öğretmen adayı arkadaşımızdan tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda hazırlanmış soru sorulacak. Öğrencilere ders anlatır gibi anlatacak. Karşısında arkadaşlarımız olacak, aralarında uzman ve başöğretmenden oluşan komisyon. Sürecin sonucunda öğretmen arkadaşlarımızın neyi ölçeceğine dair kılavuzumuz var. Sonrasında da 45 dakikanın son kısmı öğretmen adayı arkadaşımız kendi sınavıyla ilgili olarak bir yazılı cevap da verecek. Mülakatın içerisinde kayıt olması açısından. Bütün sınav kamera kaydıyla kayıt altına alınacak.” sözleriyle yeni mülakat sistemini anlattı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Halıcı, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan seçim öncesinde mülakat kaldırılacak vaadinde bulunmuştu. Şimdi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere mülakat yapılacağını açıkladı. 21 yıldır kamu sınavlarında birinci olanlar dahi bu mülakatlarda elenmiş, liyakat yerine biat tercih edilmiş ve iş bilmez torpilliler haksız şekilde kamu kurumlarına yerleştirilmiştir. Kul hakkı diye meydanlarda gezenler kul hakkını hamuduyla yemekte bir beis görmemişlerdir.

Devlet gelenekleri ortadan kalkmış, yeteneksiz ve beceriksizler orduları yaratılmıştır. Hatta öyle ki karar yazmayı bile bilmeyen hakimlerin olduğu yargı dünyasında artık bilinen bir gerçek. Eğitimde torpil ise bunun en uç örneği. Eğitimde torpil yapmak demek ülkenin geleceğine dinamit koymak demektir. Liyakatli eğitimcileri eleyerek, yandaşlık arayarak, partizanlık yaparak bu ülkenin çocuklarına en büyük kötülük yapılmaktadır. KPSS'den 95 alıp atanamayan var. Çağdaş ve laik eğitime olan düşmanlıklarını, içlerindeki kadroları mülakatla yerleştirerek uygulamak istiyorlar. Bu halka açılmış, ülkeye açılmış bir savaştır.

Cumhurbaşkanı’nın dün söylediğini bugün unutması ya da tam tersini yapması artık gelenek oldu. Hiç değilse eğitimden ve eğitim kurumlarından bu kirli torpil konusunu kaldırın. Öğretmenlerimizin üzerinden ellerinizi çekin; hak eden eğitimcimiz öğrencileriyle bir araya gelsin. Bu yanlış karardan, bu hatalı mülakat kararından dönün.”