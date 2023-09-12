İBB'den 'Okul Beslenme Desteği Projesi'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ailesi ekonomik zorluk yaşayan öğrenciler için hazırlanan "Okul Beslenme Desteği Projesi" kapsamındaki beslenme desteğinin 100’ün üzerinde okulda yıl boyunca belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Proje kapsamında ilk ve ortaokula giden öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için okul önlerinde öğrencilere beslenme desteği sağlanıyor.

Dağıtımın gerçekleştiği okullardan biri Küçükçekmece’deki Arif Nihat Asya İlkokulu oldu. Beslenme desteği, okulun giriş kapısına yerleştirilen dağıtım araçları ve personellerince gerçekleştirildi. Beslenme desteğinin içerisinde taze besinlerle hazırlanmış sandviç, süt, meyve ve su bulunuyor.

Verilen bilgilere göre, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği "Okul Beslenme Desteği Projesi" kapsamında günlük 5 bin adet beslenme dağıtılıyor. 2023-2024 eğitim yılı içerisinde 180 okul günü boyunca dağıtılacak olan beslenme desteğinin yıl sonuna kadar 900 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.