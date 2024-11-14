  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile görüştü
Takip Et

Bakan Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile görüştü.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile görüştü
Takip Et

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerimiz arasındaki adli ve hukuki işbirliği konuları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Adalet alanındaki işbirliğimizin, stratejik ilişkilerimizin daha da pekişmesine katkı sağlayacağına değindik. Bir insanlık suçu olan terörle amasız, fakatsız mücadele edilmesi gerektiğini, PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizde yakın işbirliğinin önemini vurguladık. Sayın Büyükelçiye nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."

İBB Meclisi, Kirazlı-Halkalı metrosu için dış borçlanma onayı verdiİBB Meclisi, Kirazlı-Halkalı metrosu için dış borçlanma onayı verdiGündem

 

Yavaş'tan Bakan Tekin'e yanıt: Bari gölge etmeyin!Yavaş'tan Bakan Tekin'e yanıt: Bari gölge etmeyin!Gündem

 

Gündem
Beykoz Belediye Başkanı Köseler: Belediye olarak veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur
Beykoz Belediye Başkanı Köseler: Belediye olarak veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur
Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu kanal, beklentileri karşılamadığı için devredildi
Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu kanal, beklentileri karşılamadığı için devredildi
Noterlik Kanunu TBMM'de kabul edildi
Noterlik Kanunu TBMM'de kabul edildi
İBB Meclisi, Kirazlı-Halkalı metrosu için dış borçlanma onayı verdi
İBB Meclisi, Kirazlı-Halkalı metrosu için dış borçlanma onayı verdi
19 ilçenin 2025 yılı bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı: İşte en yüksek ve en düşük bütçeli ilçe
19 ilçenin 2025 yılı bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kıbrıs'ta iki toplumlu bir seçenekten başka seçim yolu kalmamıştır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kıbrıs'ta iki toplumlu bir seçenekten başka seçim yolu kalmamıştır