Yavaş'tan Bakan Tekin'e yanıt: Bari gölge etmeyin!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin milletvekillerinin protestosuyla karşılaştı. Öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmemesine tepki gösteren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yanında getirdiği süt, mandalina ve sandviçi Tekin'e göstererek "Bu, öğrencilerimize ücretsiz olarak günlük verilebilecek besinler" dedi. Tekin ise "CHP'li belediyeler önce konserlere harcadıkları paraları getirsinler" karşılığını verdi.

Yavaş'tan Tekin'e yanıt: Toplu hücum devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yusuf Tekin'e yanıt verdi.

"Toplu hücum devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini savunan uygulamalarımız ve projelerimiz ile tüm dünyaya örnek oluyoruz" diyen Yavaş, maddi desteklerle ilgili şunları söyledi:

"KIRTASİYE DESTEĞİ: Her yıl ortalama 160 bin öğrencimize toplam 254 milyon 648 bin 650 TL

OKUL SERVİSİ DESTEĞİ: İlkokul çağında okullarına servis ile giden 9 bin 780 çocuğumuzun servis ücretlerini ödüyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı 135 milyon 402 bin 271 TL

ABONMAN DESTEĞİ: Orta okul ve lise çağındaki yaklaşık 50 bin çocuğumuz için aylık düzenli olarak 100 biniş abonman desteği sağlıyoruz.

KANTİN DESTEĞİ: İlkokula giden 18 bin 876 çocuğumuza her ay düzenli olarak kantin desteği yapıyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı: 112 milyon 672 bin 860 TL

SINAV DESTEĞİ: YKS, KPSS, LGS gibi sınavlar için 50 bin 697 öğrencimize yol ve yemek paraları ile birlikte bu güne kadar toplam 18 milyon 812 bin TL ödeme yaptık."

"Bari gölge etmeyin, engel olmayın, karalamayın"

Öğrencilere yemek dağıtımı ve okulları temizleme girişimlerine izin verilmediğini belirten Yavaş, "Okulların önünde öğrencilerimize çorba dağıtmak istiyoruz, bazı okullar izin vermiyor! Okullarda hijyen sorunu var temizlemek istiyoruz; yaptırmıyorsunuz! Cumhuriyetimizin en büyük fazileti olan fırsat eşitliğini yaratamamışsınız, fırsat eşitliği adına sosyal destek alan ailelere destek oluyoruz. Bari gölge etmeyin, engel olmayın, karalamayın" ifadelerini kullandı.

426 etkinlik için 30 milyon 130 bin dolar harcandı

Mansur Yavaş, ikinci bir paylaşım yaparak konserler için yapılan harcamalarla ilgili bilgi verdi.

AK Parti'nin yönetimde olduğu 2014-2019 yılları arasında 80 etkinlik için 32 milyon 933 bin dolar ödendiğini belirten Yavaş, kendi döneminde 426 etkinlik için 30 milyon 130 bin dolar harcandığını söyledi.