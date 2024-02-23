Bakan Tunç'tan AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Tunç, "AYM yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi" dedi. Bakan Tunç'un konuya dair açıklamasının tamamı şöyle:

* AYM'nin gerekçeli kararlarını görmek lazım. Gerekçeli karar henüz açıklanmadı. Ondan sonra yorum yapmak daha doğru olur. AYM'nin yok hükmünde değil de karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verdiğini öğrendik. Gerekçeli karar yayınlandığında da bunun hangi gerekçe ile verildiğini öğreneceğiz. 84. maddede vekillik düşme nedeni yazar. Bu düşme sebeplerinden kesin hüküm nedeni ile düşme durumunda 85. maddeye göre AYM'ye başvuru yapılamaz. Atalay'ın vekilliği de kesin hüküm nedeni ile düştü. AYM'ye başvuru yapıldı.

"Terör suçları dokunulmazlıkta kapsam dışıdır"

Yetkisizlik nedeni ile ret kararı verilmesi gerekir. AYM'nin bu yöndeki kararı Meclis'te okunan kesin hükmün tartışılması nedeni ile ise bu doğru değil. AYM'nin önceki içtihatları var. Önceki başvurularda ret kararı vermiştir ama burada farklı bir durum söz konusu. Anayasa'nın vekil dokunulmazlığını oluşturan 83. madde açık. Terör suçları dokunulmazlıkta kapsam dışıdır.

"Yapılacak olan yasa ve Anayasa değişikliğidir"

Seçimden önce başlayan gezi olayları nedeni ile yargı soruşturması var. Bir kesin hüküm var ve bu ortadan kaldırılmış değil. İhlal kararı olarak da Yargıtay, AYM kararına uyulmaması gereği kararı vermiştir. Görüş farklılığı nedeni ile bu günlere geldik. Yapılacak olan yasa ve Anayasa değişikliğidir. Kesin hükmün kaldırılması yargılamanın yenilenmesi ile olur.