Bakan Tunç'tan Can Atalay kararı hakkında açıklama: Yargıtay’ın verdiği kesinleşmiş hüküm söz konusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın Can Atalay kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Tunç, "Yargıtay’ın verdiği kesinleşmiş hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de Meclis gündeminde. Anayasal düzene ilişkin suç dokunulmazlık kapsamı dışında. Önümüzdeki süreci göreceğiz." dedi.

Tunç, Mossad'a yönelik yapılan operasyonlara ilişkin ise, "Casusluk soruşturmaları yeni değil, şu an 34 gözaltı var. Hakkında işlem yapılan kişi sayısı 100'ü geçmiş durumda, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı." açıklaması yaptı.