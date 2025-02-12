Bakan Tunç: CHP soruşturması Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları sonrası başlatıldı

Bakan Tunç, katıldığı NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sahte içki ölümleri

Bakan Tunç, "Ankara ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar var bu konuda. Soruşturmaya intikal etmeyen sahte içki üretimi ile ilgili emniyet araştırmaları var ve operasyonlar var. İstanbul'da 18 tutuklu Ankara'da da 22 tutuklu var. Toplamda sahte içki soruşturmasında 40 tutuklu var 48 de adli kontrol kararı verilen kişi var." ifadelerini kullandı

CHP kurultayındaki şaibe iddiası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin 2023 Kasım'daki kurultayı sonrası ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, partisinden bazı kişilerin delegelerin maddi menfaat karşılığı oylarını satın aldığına dair suçlamaları gündeme getirdiğini belirtti. "Bu iddialar suç teşkil ediyor ve mevzuat bunu açıkça belirtiyor" diyen Tunç, "Partililer tarafından ortaya atılan bu iddiaların ardından savcılığın devreye girmesi gerekmektedir. Eğer soruşturmada somut delil elde edilirse, soruşturma derinleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, CHP yönetiminin kongreye dair dile getirilen şaibe iddialarına yanıt vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi de dahil olmak üzere birçok kişi bu iddiaları gündeme getirdi. Bu nedenle, yönetimin sessiz kalması sorun teşkil eder" dedi. Savcılığın, parti yönetiminin ifadelerine başvurulması için tebligat çıkardığını açıklayan Tunç, "Somut delil tespit edilirse, bu bir ceza soruşturmasına dönüşebilir" dedi.

Tunç, siyasi partiler kanununa göre hile karıştıranların cezalandırılacağını belirterek, "Bu tür bir durumun, kongre iptali gerektiren bir yargılama süreci başlatması gerekebilir" şeklinde konuştu.

İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, siyasi dava eleştirilerinin ötesinde yargıya yönelik yakışıksız ifadeler kullanıldığını belirterek, bu durumun doğru olmadığını ifade etti. Bakan Tunç, "Yargıya tehdide varan sözler oldu. Yargı sopası dedi sayın Özel. Bu tür ifadeler doğru değil. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır ve herkes kanun önünde eşittir" diye konuştu.

Anayasa'nın 138. maddesine atıfta bulunarak, "Devam eden soruşturmalara yönelik kimsenin yargıyı etkileyemeyeceğine ve tavsiye de bulunamayacağına dair bir madde var" diyen Tunç, "Soruşturmanın sonucunda suç olup olmadığına yargı karar verecek. Yargı mensuplarını etkilemeye yönelik tehditkar ifadeler doğru olmaz" açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik soruşturmanın sürdüğünü ve davaya bakan hakimin başka bir ile atanmasıyla ilgili tartışmaların olduğuna dikkat çeken Tunç, "Bırakalım yargı işini yapsın. En doğru kararı yargı verecektir. İtiraz süreçlerini beklemeden bu tür yakışıksız ifadeler doğru değil" dedi. Yargı mensuplarına yönelik yapılan eleştirilerin, yargının işlemesine engel olamayacağını belirten Bakan Tunç, "Yargı işlem yapmaya devam edecektir" diye ekledi.

Belediyelere yönelik operasyonlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Başsavcılığı'nın HDK çatı yapılanmasıyla ilgili başlattığı soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, soruşturmanın terör örgütü mensuplarıyla bağlantıları olduğu iddia edilen 2 belediye başkan yardımcısı ve 7 belediye meclis üyesi hakkında yürütüldüğünü belirterek, "Bu soruşturmayı farklı şekilde nitelendirmek doğru değil. Hep birlikte soruşturma sonucunu bekleyeceğiz. O kişiler savunmalarını yapacaktır" dedi.

Soruşturmanın şu anda gizli yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, "Gözaltı kararı verilince dosya hakkında bilgi sahibi olmadan bunun bir siyasi dava olduğunu söylemek doğru değil" diye konuştu. Tunç, söz konusu şahısların terör bağlantılarının olup olmadığının ortaya çıkarılacak olduğunu belirterek, "Bu sorunun cevabını verecek olan hakimlerimizdir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini ve kamuoyunun her adımı takip edebileceğini söyledi.

Kartalkaya yangın faciası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya yangınına ilişkin soruşturma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, yangının büyük bir acı yarattığını ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimiz" dedi. Bakan Tunç, yangının nedeninin araştırılması gerektiğini vurguladı ve "Yangının çıkmasına neden olan kim varsa, hangi makamda olursa olsun, sonuna kadar araştırılmalıdır. 78 canımız gitmiş, büyük bir acı yaşanmış" ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürecinin hemen başladığını belirten Tunç, "Kurtarma çalışmaları ve adli soruşturma hızla başlatıldı. 6 savcımız hemen görevlendirildi, bilirkişi heyeti oluşturuldu. Yangının sorumluları kimse, ayrım yapılmadan soruşturulacaktır" dedi. Bakan, soruşturmanın şeffaf bir şekilde devam ettiğini ve bu konuda hiç kimseye ayrıcalık tanınmadığını belirtti.

Yangına dair polemiklerin çıktığına da değinen Tunç, "Bazı beyanlar milletimizi ve oradaki aileleri derinden yaraladı. Ucu kime dokunursa dokunsun, soruşturma yapılacak" dedi. Ayrıca, belediye, il özel idaresi, bakanlıklar ve diğer kurumların sorumluluklarının değerlendirileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporunu yargıya sunduğunu ve Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin de iş sağlığı ve güvenliği açısından soruşturma yaptığını belirten Tunç, "İTÜ tarafından oluşturulan heyet de olayı inceleyecek. Sonuç karmaşık gibi görünüyor ama bilirkişi raporuyla kusurlar ortaya çıkacak. Savcılık raporları alarak soruşturmayı derinleştirebilir" diye konuştu.

Bakan Tunç, "Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 savcı ile bu süreci yönetiyor. Savcılık, gerektiğinde ek rapor da alabilir. 78 canımızın hesabı sorulacak, ister kamudan ister sivillerden olsun, şeffaf bir soruşturma olacak" dedi. Son olarak, muhalefet partisi Sözcüsü Özel'in daha bilirkişi raporu çıkmadan yaptığı "Arkadaşlarımız kusursuzdur" şeklindeki açıklamalarını eleştirdi ve "Bu doğru değil, yargıya müdahale etmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yargı reformu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’deki yargı reformuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 22 yıl içerisinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Bakan Tunç, yargı alanındaki reform ihtiyacının sürekli olarak devam ettiğini vurguladı. 3 kez yargı reformu belgesi açıklandığını, dördüncü reformun ise şu an gündemde olduğunu ifade etti. İnternet aracılığıyla 55 binden fazla görüş alındığını ve tıkanan süreçlerin çözülmesi için gerekli değişikliklerin belirlendiğini söyledi. Bazı değişikliklerin yasal, bazıların ise idari düzeyde yapılması gerektiğini belirten Bakan Tunç, ceza adalet sistemine yönelik ilk reform paketini hazırladıklarını da duyurdu.

Tunç, yargı sürecinde ihtisaslaşmaya önem verdiklerini ve davaların ertelenmemesi adına atlamalı temyiz gibi düzenlemeleri düşündüklerini belirtti. Yapay zekanın yargı sisteminde kullanılması için çalışmalar yapıldığını ifade etti. Tutuklama tedbirlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, 2 yılın altındaki suçlarla ilgili olarak hakimlere takdir yetkisi verilmesi gerektiğini ve cezasızlık algısının önüne geçilmesi için düzenlemeler yapılacağını belirtti. Ayrıca, trafik suçları ve telefon yoluyla dolandırıcılıkla ilgili de yeni cezaların gündemde olduğunu, bu konuda idari para cezası ve hapis cezası düzenlemeleri yapılacağını açıkladı.

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