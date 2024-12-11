Bakan Uraloğlu açıkladı: 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi hazırlanacak

Bakan Uraloğlu, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının TBMM’de 2025 yılı Merkezi Yönetim bütçe kanunu teklifi ile 2023 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifinin görüşmelerinde konuştu.

Türkiye’nin kalkınmasına önemli katkılar sağladıklarını ifade eden Uraloğlu, "Afete dirençli net sıfır emisyon hedeflerini gözeten dijitalleşmeye özen veren ve riskleri yönetebilen ulaştırma politikalarımızla projelerimizi planlıyoruz ve yürütüyoruz. Yürüttüğü faaliyetlerin karbon emisyonunu hesaplayan ilk bakanlık olarak iklim değişikliğinin etkilerini önemsiyor tüm projelerimizin çevreye duyarlı ve ekolojik dengeyi korunmasına önem gösteriyoruz” diye konuştu.

Kalkınma Yolu Projesi hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, "Çin, Doğu Asya ve Hindistan’dan gelen yükleri Basra Körfezi’nden Avrupa’ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesiyle uluslararası iş birliği çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine projenin ülkemizdeki geçişinin demir yolu olarak 2094 kilometre karayolu olarak da 1923 kilometrelik kesimde yapım çalışmalarını yürütüyoruz. Olmazsa olmaz projelerimizden bir tanesi de Zengezur Geçişi. Bu Zengezur Geçişi’yle Azerbaycan’a ve bütün Orta Asya’ya ve Uzakdoğu’ya erişimi doğrudan da sağlamış olacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti hükümetlerimiz döneminde uluslararası emtia fiyatlarının dikkate aldığımızda sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı yatırımların toplamı 281 milyar dolardır. Hayırlı uğurlu olsun. Gece gündüz yağmur çamur demeden aralıksız çalışıyoruz. Ülkemizin ve vatandaşımızın hizmetine yeni projeler sunarak hizmet yarışı veriyoruz. Bakın sadece 2024 yılında dört sektörde yirmi sekiz ilde toplam 118 milyar liralık elli bir projeyi bitirerek hizmete açtık” dedi.

“2053 yılına kadar demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye çıkararak ülkemizin her tarafına inşallah ulaşmış olacağız”

Türkiye’yi hızlı tren ağıyla buluşturarak hızlı tren ağını 2 bin 251 km’ye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, “Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak hızlı tren ağımızı 2 bin 251 kilometreye çıkardı. Ankara- Sivas Hızlı Demiryolu ağını hizmete açtık. Hızlı tren hatlarıyla ülke genelinde açıldığı günden itibaren tam doksan iki milyon yolcuya hizmet ettik. 2028 yılına kadar demiryolu hat uzunluğunu 17 bin 287 kilometreye 12 olan lojistik merkez sayısını da inşallah 25’e çıkaracağız. 2053 yılına kadar demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye çıkararak ülkemizin her tarafına inşallah ulaşmış olacağız. 2025 yılında Kayseri, Niğde, Sivas, Lojistik Merkezleri, Çerkezköy, Kapıkule Hızlı Tren Hattı, Gelemen- Tekkeköy Demiryolu hattı, Torbalı- Ödemiş, Malatya -Elazığ sinyalizasyon projelerini tamamlayarak hizmete alacağız. İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi hakkını İstanbul Kuzey Demiryolu Açışı hakkını hayata geçirerek Asya ve Avrupa’yı tekrar birbirine bağlayacağız inşallah” diye konuştu.

Ülke genelinde bin on beş kilometrelik kent içi raylı sistem hattının 434 kilometresini Bakanlık olarak gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, “91 kilometrelik hattın yapımına devam ediyoruz. 384 kilometrelik yeni hattında planlamasını yaptık. Gayrettepe Kağıthane Metrosu’nu Bakırköy -Bahçeli Evler Kirazlı Metrosu’nu Sirkeci Kazlı çeşme yaya odaklı yeni nesil kent içi raylı sistem projesini Kocaeli Şehir Hastanesi travma Hattı’nı Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun ilk kesimini hizmete açtık. Daha önce tamamlayarak hayata geçirdiğimiz Marmaray’da günde 600 bin Başkentrayda 65 bin Gaziray’da 7 bin yolcuyu taşıyoruz.Raylarımızda hareket eden bütün demiryolu araçlarımızın geliştirilmesi ve üretilmesi çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu.

“Tersane kapasitesi 4,79 milyona yükseldi”

Denizcilikte yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 550 bin detveyt ton olan tersane kapasitesini 4,79 milyon detveyt tona, 37 olan tersane sayısını ise 85’e çıkardıklarını bildirdi. Türkiye’yi 8,9 milyon detveytton olan Türk Sahipli Filo büyüklüğünden, 52,7 milyon detveyt ton seviyesine ulaştırarak dünyada 11. sıraya yükselttiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “2021 yılında hizmete aldığımız Filyos Limanı’nı sizler biliyorsunuz. Doğu Karadeniz’de önemli bir lojistik üs olacak Rize İyidere Lojistik Merkezi çalışmalarına devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Sosyal medya ve internet dünyası her şeyiyle kutsanacak bir özgürlük alanı değildir”

Bakan Uraloğlu, son günlerde sosyal medya platformlarında, dezenformasyon, siber korsanlık, nefret söylemi, telif hakları ihlalleri, çocukların istismar edilmesi ve akran zorbalığı gibi olumsuzlukların ön plana çıktığını belirterek, “Sosyal medya ve internet dünyası her şeyiyle kutsanacak bir özgürlük alanı değildir. Aksine yukarıda ifade etmeye çalıştığım başlıklar altında düşünce özgürlüğünü ve insanların hakikatle bağını yok eden boyutları var” dedi.

TÜİK raporuna göre nüfusun yüzde 66’sının sosyal medya kullanıcısı olduğu, yüzde 87’sinin ise internet kullandığını belirten Uraloğlu, “İnternette geçirilen sürenin günlük 7 saat ile dünya ortalamasının yüzde 7 fazlası ve sosyal medya platformlarında 303 milyon 97 bin aktif hesap olduğunu söylemek istiyorum. İnsanların bilgiye erişimi, bunları kendi hayatına ve ihtiyaçlarına yönelik kullanımı, zamanın ruhunu yakalamak açısından önemlidir. Ancak dijital dünya, özellikle çocuklarımızı popülerlik, beğeni ve izlenme sayısı faktörleriyle her geçen gün daha fazla çevrim içi kalmalarını sağlamaya yönlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu konuşmasının devamında, “Karşımızda kelimenin tam manasıyla sosyal bir tehdit bulunmaktadır. Bu durumun farkında olan Amerika, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin sorunu önlemeye yönelik çeşitli düzenlemeleri, tedbirleri, kısıtlamaları ve tamamen kapatmalara kadar giden kararları aldığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızı korumak için yasal düzenleme yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir”

Yeni bir sosyal medya okur yazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyaç olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Bu noktada, 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak” ifadelerini kullandı.

Aile, Adalet ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarını yaptıklarını belirten Uraloğlu, “Yüce Meclisimizden gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte hareket ederek bu tehlikeyle başa çıkabilir çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir gelecek sunabiliriz” dedi.