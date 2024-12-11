  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya İçişleri Bakanı: Suriyeli doktorların dönüşü sağlık sistemini ciddi şekilde etkileyebilir
Takip Et

Almanya İçişleri Bakanı: Suriyeli doktorların dönüşü sağlık sistemini ciddi şekilde etkileyebilir

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Almanya’da çalışan Suriyeli doktorların ülkelerine geri dönüş yapmasının Almanya’nın sağlık sistemini ciddi şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya İçişleri Bakanı: Suriyeli doktorların dönüşü sağlık sistemini ciddi şekilde etkileyebilir
Takip Et

Almanya’da Suriyeli doktorların ülkelerine geri dönüş yapması endişeye neden oldu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Almanya’da çalışan Suriyeli doktorların ülkelerine geri dönüş yapmasının Almanya’nın sağlık sistemini ciddi şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu.

Faeser, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Burada çalışan tüm Suriyelilerin ülkemizi terk etmesi halinde sağlık sektöründeki tüm alanlarda açık oluşacak. Bizim için burada bulunan, bir işi olan, entegre olmuş, suç işlememiş, çocukları okula giden Suriyelilere burada kalma ve ekonomimize katkıda bulunma fırsatı sunmamız önemli" dedi.
Faeser’in açıklamalarına destek veren Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya’da 6 binden fazla Suriyeli doktorun çalıştığını ve sağlık hizmetleri için "vazgeçilmez" olduklarını vurguladı.

Öte yandan Almanya, geçtiğimiz günlerde 47 binden fazla Suriyelinin iltica başvurularını askıya almıştı.

Trump'tan Suriye açıklaması: Biz karışmayacağızTrump'tan Suriye açıklaması: Biz karışmayacağızDünya

 

Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın uyuşturucudan kazandığı servet ortaya çıktıBeşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın uyuşturucudan kazandığı servet ortaya çıktıDünya

 

Dünya
İddia: Rusya, Esad'ın Suriye'de bir ‘kıyı devletçiği’ kurulması talebini reddetti
İddia: Rusya, Esad'ın Suriye'de bir ‘kıyı devletçiği’ kurulması talebini reddetti
Trump'tan Suriye açıklaması: Biz karışmayacağız
Trump'tan Suriye açıklaması: Biz karışmayacağız
Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın uyuşturucudan kazandığı servet ortaya çıktı
Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın uyuşturucudan kazandığı servet ortaya çıktı
ABD'den Esad sonrası Suriye için net mesaj: Bir numaralı öncelik açıklandı
ABD'den Esad sonrası Suriye için net mesaj
Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
İsrail, Suriye topraklarında yeni alanlar işgal etti
İsrail, Suriye topraklarında yeni alanlar işgal etti