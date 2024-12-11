Almanya İçişleri Bakanı: Suriyeli doktorların dönüşü sağlık sistemini ciddi şekilde etkileyebilir

Almanya’da Suriyeli doktorların ülkelerine geri dönüş yapması endişeye neden oldu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Almanya’da çalışan Suriyeli doktorların ülkelerine geri dönüş yapmasının Almanya’nın sağlık sistemini ciddi şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu.

Faeser, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Burada çalışan tüm Suriyelilerin ülkemizi terk etmesi halinde sağlık sektöründeki tüm alanlarda açık oluşacak. Bizim için burada bulunan, bir işi olan, entegre olmuş, suç işlememiş, çocukları okula giden Suriyelilere burada kalma ve ekonomimize katkıda bulunma fırsatı sunmamız önemli" dedi.

Faeser’in açıklamalarına destek veren Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya’da 6 binden fazla Suriyeli doktorun çalıştığını ve sağlık hizmetleri için "vazgeçilmez" olduklarını vurguladı.

Öte yandan Almanya, geçtiğimiz günlerde 47 binden fazla Suriyelinin iltica başvurularını askıya almıştı.