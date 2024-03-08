Bakan Uraloğlu duyurdu: Karadeniz'e hızlı tren geliyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının açılışını yaptıklarını, şimdi de hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracak projelere başladıklarını açıkladı.

Yeni hat belirlendi

Yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getirdiklerini belirten Uraloğlu, en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının açılışını yaptıklarını, şimdi de hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracak projelere başladıklarını açıkladı. Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile Samsun'a hızlı tren getireceklerinin altını çizen Uraloğlu, "120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum arasının ihalesini bu yıl yapacağız. Sonrasında 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesini hayata geçireceğiz.

2 saat 45 dakika sürecek

İnşallah bu yıl içerisinde bu hattın da etüt proje çalışmalarını başlatacağız. Bu projemiz hayata geçtiğinde Giresun'la birlikte tüm Doğu Karadeniz Bölgesi illerini demiryolu ile tanıştırmış olacağız" dedi.

"Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı"nın tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası 7 saatten 2 saat 45 dakikaya düşecek.