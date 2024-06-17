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Bakan Uraloğlu duyurdu: Ulaşımda çifte rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nı kullanan uçak ve yolcu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayılarında yeni rekorların kırıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Ulaşımda çifte rekor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Antalya Havalimanı'nı kullanan uçak ve yolcu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayılarına ilişkin bilgi verdi.

"Ulaşımda zirveye uçuyoruz." ifadesini kullanan Uraloğlu, "15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde 2024 senesinin rekorunu kırdık. Uçuş sayısı 1163, yolcu sayısı 198 bin 944. Her alanda konforla ulaştıran eserlerle Türkiye hızlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, 13 Haziran Perşembe günü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 186 bin 828 araç geçişiyle yeni rekor kırıldığını da kaydetti.

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