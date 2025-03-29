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Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, “Ramazan Bayramı’nın, başta Gazze olmak üzere, tüm mazlum halklara, aziz milletimize ve İslam âlemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.” dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Rahmetin, bereketin ve mağfiretin sağanak sağanak üzerimize indiği Ramazan-ı Şerif’in sonunda, gönüllerimizin huzurla dolacağı, evlerimizin kardeşlik ve muhabbetle şenleneceği bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Büyük projeleri aziz milletimizin hizmetine sunmayı başardık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye’nin dört bir yanına hizmet götürmeye devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Memleketimizin ulaşım ve iletişim ağlarını kesintisiz bir şekilde işlettik. Türkiye Yüzyılı’nı modern yollar, hızlı tren hatları, köprüler, havalimanları ve iletişim altyapısındaki yatırımlarımızla taçlandırma hedefiyle var gücümüzle çalıştık. Rabbimize hamdolsun ki bugüne kadar hep birlikte nice büyük projeleri aziz milletimizin hizmetine sunmayı başardık.” açıklamasında bulundu.

"Ramazan Bayramımız mübarek olsun.”

Millet tarafından kendilerine verilen yetki ve sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalışırken kamunun menfaatini hep ön planda tuttuklarını dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Milletimizin duasını almayı önemsedik. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve şuurla yılmadan, yorulmadan; yolumuza devam edeceğiz. Ramazan Bayramı’nın, başta Gazze olmak üzere, tüm mazlum halklara, aziz milletimize ve İslam âlemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bu mübarek günlerin gönüllerimizi birbirine daha da yakınlaştırmasını, aramızdaki kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesini diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.”

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