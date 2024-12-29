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Bakan Yerlikaya açıkladı! Bir haftada 444 bin 372 sürücüye ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından toplam 2 milyon 553 bin 663 aracın kontrol edildiğini duyurdu. Yapılan denetimler sonucunda 444 bin 372 araç ve sürücü hakkında işlem uygulandı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya açıkladı! Bir haftada 444 bin 372 sürücüye ceza yağdı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında toplam 2 milyon 553 bin 663 aracın kontrol edildiğini belirten Yerlikaya, 444 bin 372 araç ve sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır.

Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde “Motosiklet Denetimleri” ile ilgili olarak 2024 yılında (26 Aralık’a kadar) toplam 2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldı.

Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 Milyon 553 bin 663 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 74 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 99 bin 381,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 20 bin 677,

Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 642,

Sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam: 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için Trafik Ekiplerimizin yanı sıra Polis ve Jandarma Asayiş Motosikletli Timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor."

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