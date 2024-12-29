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 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını: Trafik durdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, araç yangını dolayısıyla bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından köprü tekrar ulaşıma açıldı.

Haber Merkezi
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 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını: Trafik durdu
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyrederken aniden alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı.

 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.

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