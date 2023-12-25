Bakan Yerlikaya duyurdu: 57 sosyal medya hesabına inceleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türk güvenlik güçlerine sosyal medyada hakarette bulunan hesapların incelendiğini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordumuz ve askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.