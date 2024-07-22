Bakan Yerlikaya, oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, oda ve borsa başkanlarıyla istişare toplantısına katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki 365 oda ve borsanın yöneticilerinin katıldığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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