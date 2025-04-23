  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya'dan 23 Nisan paylaşımı
Takip Et

Bakan Yerlikaya'dan 23 Nisan paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya'dan 23 Nisan paylaşımı
Takip Et

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Gazi Meclis'in bundan 105 yıl önce 23 Nisan 1920'de dualarla ve büyük bir inançla açıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Milli Mücadele'nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı'mızı yöneten Meclis'imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu. Ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı 'Çocuklarımız yaşama sevincimizdir' diyerek tüm çocuklara armağan etti. 23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Yerlikaya, paylaşımında üniformalı çocukların oynadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan klibe yer verdi.

Gündem
YRP Genel Başkanı Erbakan'dan 23 Nisan mesajı
YRP Genel Başkanı Erbakan'dan 23 Nisan mesajı
Van'daki feci kazada can kaybı 8'e yükseldi: 12 yaralının tedavisi sürüyor
Van'daki feci kazada can kaybı 8'e yükseldi: 12 yaralının tedavisi sürüyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Devlet erkanı Anıtkabir'de
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Devlet erkanı Anıtkabir'de
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'da 23 gemiyi ziyarete açacak
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'da 23 gemiyi ziyarete açacak
DEM Parti - Adalet Bakanı görüşmesi için yeni tarih belli oldu
DEM Parti - Adalet Bakanı görüşmesi için yeni tarih belli oldu
Türkiye'de her 10 çocuktan biri yeni giysi ve ayakkabıya ulaşamıyor
Türkiye'de her 10 çocuktan biri yeni giysi ve ayakkabıya ulaşamıyor