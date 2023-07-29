Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Konya'da yurt genelinde yaşanan orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Ülke genelinde bu hafta sıcaklık rekorlarının kırıldığını belirten Yumaklı, küresel ısınmanın etkilerinin yaşandığı bugünlerde daha fazla ormanlık alanın yanmadan süreci atlatmaya çalıştıklarını aktardı. Yumaklı, iki yıl içinde kara ve hava araçlarının nitelik ve niceliklerinin artırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Yangını tespit etmekteki kabiliyetin önemli olduğuna değinen Yumaklı, "Teknolojik ekipmanların yaygınlaştırılması konusuna odaklandık. Eğitimli ve kalifiye personelimizin sayısını belli bir orana getirdik ve en önemlisi de koordinasyonu güçlendirdik." diye konuştu.

Orman yangınlarında alınan tedbirler etkili oldu

Orman yangınlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Yumaklı, şöyle konuştu: "Bu yıl sene başından bu zamana kadar ülkemiz genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanın sadece 5 bin 800 hektarlık kısmı 18 yangında oldu. Bu 18 yangının da 17'si 10-18 Temmuz arasında oldu. Geçen yıl aynı dönemde 1092 yangın vardı ve 8 bin 100 hektarlık bir alan zarar görmüştü. Geçen yıla göre orman yangını sayısının ve zarar gören alanın az olmasının elbette ki alınan önlemlerle olduğunu söylemek mümkün. İlk müdahale, tespit, müdahale ve kontrol alma süresinin bu vesileyle çok azaldığını da görüyoruz. Hepsinden önemlisi özellikle sadece son 18 günde büyüme potansiyeli taşıyan 10 büyük yangın oldu. Yangınların yüzde 90'a yakını hatta belki de bunun üzerinde insan kaynaklı. Elbette bu yılki yangınların sebepleriyle alakalı İçişleri Bakanlığımız araştırma ve incelemelerine devam ediyor ama şu ana kadar bu yılki yangınlar için tespit edilen herhangi bir terör bağlantılı bir sebep yok."