Bakanlık: 80 bin konut günübirlik kiralanıyor, 51 milyar lira kayıt dışı kazanç elde ediliyor

Canan SAKARYA

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre, Türkiye genelinde günübirlik kiralanan 80 bin civarında konut bulunduğu bu alandaki yıllık kayıt dışı kazancın ise 51 milyar lira olduğu tespit edildi.

Günübirlik kiralamalara ilişkin yasal altyapı oluşturan, kısa süreli kiralamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alınması şartı getirerek, kanunla getirilen kurallara uymayanlara 1 milyon liraya kadar idari para cezası öngören Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ilişkin Kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın komisyona sunduğu etki analizine göre Bakanlık tarafından Türkiye genelinde yapılan çapraz sorgulama sonucunda 80 bin civarında günübirlik kiralanan konut olduğu tespit edildi. Airbnb.com üzerinden Türkiye genelindeki ilanlarda belirtilen günübirlik evlerin günlük kira ortalamasının Eylül 2023 itibariyle 3 bin 586 lira olduğu belirlendi. Konutların senede ortalama 6 ay (180 gün) kiralandığı varsayımı ile yapılan hesaplamaya göre, senelik 51 milyar 638 milyon 400 bin TL’lik bir kazancın kayıt dışı ve vergisiz bir şekilde edinildiği tespiti yapıldı.

Eki analizinde, bu konutların yasal bir zeminde hizmet sunmamasının, bu kiralamalardan elde edilen gelirlerin kayıt altına alınmaması ve vergilendirilememesi neden olduğu, konutlarda konaklayan kişilerin tespiti yapılamadığından terör suçları başta olmak üzere güvenlik zaafiyeti oluşturduğu belirtildi. Haksız rekabet nedeniyle yatırım ortamı güvenliğinin ve istikrarının sağlanamaması, yabancıların özellikle turizm bölgelerinde artan konut talebi nedeniyle bu bölgelerde konut arzında sıkıntı yaşanmasına neden olduğu, kira ve satış bedelleri yükseldiğinden, vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanamaması sorunun da beraberinde getirdiği kaydedildi. Ayrıca yabancıların satın aldıkları evleri yabancı turistlere kiralamaları nedeniyle yabancılar açısından alternatif ve kayıt dışı bir yatırım türü oluşturduğu da belirtildi.