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75 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 311 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 311 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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75 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 311 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince düzenlendiğini kaydetti.

2 bin 335 ekipte 8 bin 340 personel, 37 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 75 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 311 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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