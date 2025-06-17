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CHP'li Kadirli Belediyesi'ne taşlı saldırı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde belediye binasına taşlı saldırı düzenlendi. Muhasebe bölümünün camları kırılırken, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, “Bu saldırı Kadirli halkına yapılmıştır. Kadirli Belediyesi kimsenin tekelinde değildir” diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP'li Kadirli Belediyesi'ne taşlı saldırı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye binasına saat 21:00 sularında taşlı saldırı düzenlendi. Belediyenin muhasebe bölümünün giriş kısmında kapıdaki camlar ile yan cephe camı taşla kırıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar saldırıya tepki göstererek "Kadirli Belediyesi kimsenin tekelinde olan bir belediye değildir. Kadirli Belediyesi taş ile sopayla sinecek bir belediyede değildir" dedi.

"Bu durum Kadirli insanına yapılmıştır"

Olcar saldırıya ilişkin şunları kaydetti:

"Kadirli Belediyesi'ne almış olduğumuz duyumlardan kaynaklı yaklaşık bir saat önce buraya gelmiş olduk. Kadirli Belediyesi'ne taş ile sopa ile saldırı yapıldığı gerekçesiyle buraya geldik.

Muhasebe müdürlüğümüzün camları kırılmış vaziyette. Kadirli Belediyesi kimsenin tekelinde olan bir belediye değildir. Kadirli Belediyesi taş ile sopayla sinecek bir belediyede değildir.

Biz 31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 48 oy ile Kadirli Belediyesi'ni aldık ve Kadirli Belediyesi'nin seçilmiş belediye başkanıyım ben burada. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyorum. Kadirli Belediyesi'ne yapılan bu durum Kadirli insanına yapılmıştır.

En kısa zaman içerisinde açıklaması ne olursa olsun faillerinin yakalanmasını ve bununla ilgili kamuoyunda da bunun hesabının verilmesini talep ediyorum."

Saldırıdan sonra kaçan M.K.yı polis yakalamak için çalışma başlattı. 

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