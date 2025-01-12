Bakanlık duyurdu: Yavru gorilin adı belli oldu

Son günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandıran yavru goril için isim belirlemek amacıyla Bakanlık harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu, 22 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'nda yakalanan yavru goril, güvenli bir şekilde koruma altına alındı.

Nijerya'dan çıkıp Bangkok'a giden bir yükün içinde bulunan goril, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilite edilip bakımına devam ediliyor. Nesli tehlike altında olan gorilin sağlık durumunun iyileştiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği bildirildi.

Sosyal medyada kampanya başladı

İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde muhafaza edilen goril yavrusu için Tarım ve Orman Bakanlığı isim önerisi almaya başladı. Sosyal medyada başlatılan isim kampanyasına binlerce katılım oldu.

Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün kısa adı 'KİM', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun isteğiyle 'Umut' isimlerini önerdi.

Çok sevilen yavru gorile isim arıyoruz. ✍️



Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz. 👀 pic.twitter.com/o5DcueRZUX — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 6, 2025

1 haftanın sonunda isim belirlendi

Yavru goril için isim önerileri, 1 haftanın sonunda tamamlandı. En çok önerilen 4 isim 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin', Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından oylamaya açıldı.

Bakanlık, en çok önerilen 4 ismi paylaşarak, "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti" paylaşımı yaptı. Bakanlığın hesabından paylaşılan ankete 122,493 kişi oy verdi. Oylama sonucunda ise yavru gorilin ismi belli oldu.

Anket sonuçlarına göre; Üzüm ismi yüzde 15.6, Kömür yüzde 27.8, Misket yüzde 26 ve Zeytin yüzde 30,6 oy aldı. Yavru Goril'in ismi Zeytin olarak belirlendi.