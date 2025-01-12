Bakanlık duyurdu: Yavru gorilin adı belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru goril için sosyal medya üzerinden anket düzenleyerek isim belirleme sürecini başlattı. Anket sonuçları açıklandı ve iki isim arasında yalnızca 2,8 puanlık bir farkla seçim tamamlandı. İşte yavru gorilin yeni ismi...
Son günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandıran yavru goril için isim belirlemek amacıyla Bakanlık harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu, 22 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'nda yakalanan yavru goril, güvenli bir şekilde koruma altına alındı.
Nijerya'dan çıkıp Bangkok'a giden bir yükün içinde bulunan goril, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilite edilip bakımına devam ediliyor. Nesli tehlike altında olan gorilin sağlık durumunun iyileştiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği bildirildi.
Sosyal medyada kampanya başladı
İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde muhafaza edilen goril yavrusu için Tarım ve Orman Bakanlığı isim önerisi almaya başladı. Sosyal medyada başlatılan isim kampanyasına binlerce katılım oldu.
Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün kısa adı 'KİM', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun isteğiyle 'Umut' isimlerini önerdi.
Çok sevilen yavru gorile isim arıyoruz. ✍️— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 6, 2025
Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz. 👀 pic.twitter.com/o5DcueRZUX
1 haftanın sonunda isim belirlendi
Yavru goril için isim önerileri, 1 haftanın sonunda tamamlandı. En çok önerilen 4 isim 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin', Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından oylamaya açıldı.
Bakanlık, en çok önerilen 4 ismi paylaşarak, "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti" paylaşımı yaptı. Bakanlığın hesabından paylaşılan ankete 122,493 kişi oy verdi. Oylama sonucunda ise yavru gorilin ismi belli oldu.
Anket sonuçlarına göre; Üzüm ismi yüzde 15.6, Kömür yüzde 27.8, Misket yüzde 26 ve Zeytin yüzde 30,6 oy aldı. Yavru Goril'in ismi Zeytin olarak belirlendi.
Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. 👏— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 11, 2025
Şimdi seçim vakti. 👀
📍#Benceİsmi