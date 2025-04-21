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Bakanlık Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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Bakanlık Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak
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Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin adlı fenomenin sosyal medyada tepki çeken görüntüleri üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesine göre "hayasızca hareketler" ve 226. maddesine göre "müstehcenlik suçları" kapsamında hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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