İmamoğlu'ndan Almanya'ya çağrı: Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Almanya hükümetine seslenen bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

Basından öğrendiğim kadarıyla, Silivri’ye hapsedilmemiz üzerine, Alman Hükümeti hava kuvvetlerimizin büyük ihtiyacı olan ve uzun zamandır beklediğimiz Eurofighter savaş uçağının Türkiye’ye satışını veto etmiş. Almanya’da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum: Türkiye Erdoğan’dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan’dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir.

"Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum"

Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum. Erdoğan iktidarının sonu göründü. Türkiye’nin yeni iktidarı, Avrupa Birliğiyle ve Almanya dahil bütün müttefiklerimizle, karşılıklı menfaatlerimiz, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı demokrasi ilkeleri çerçevesinde çalışacaktır. Bizim iktidarımızda Türkiye’nin AB’ye tam üye olacağına dair en ufak bir şüphemiz yoktur.

Ne olmuştu?

Almanya’nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, Alman hükümetinin Türkiye’ye Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının satışını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle veto ettiğini yazdı. Gazete, haberini hükümet içinden yapılan gizli görüşmelere katılan birçok kaynağa dayandırdı. Haberde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller koalisyonunun bu kararı ortaklaşa aldığı belirtildi.

Habere göre İmamoğlu’na yönelik yargı süreci, Alman hükümetince “Türk demokrasisine saldırı” olarak değerlendirildi. Bu nedenle, hükümetin Türkiye’ye yönelik silah satışını durdurmayı uygun bulduğu ifade edildi.

Handelsblatt, Türkiye’ye Eurofighter ihracatının mayıs ayında görevi devralacak yeni koalisyonu da zorlayacağını öne sürdü.